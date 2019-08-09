«Мутант или нет?» Житель Челябинской области нашел в лесу гигантский груздь
Уникальной добычей с «тихой охоты» похвастался житель Златоуста. Грибник выложил в интернет фото груздя-великана размером со сковороду. Диаметр шляпки гриба достигает 30 см.
«Нашел сегодня супер-груздь», — подписал фото автор поста.
Исполинский гриб удивил пользователей социальных сетей. Один из подписчиков отметил, что этот вид называется «скрипун» или «скрипица». Такие грузди обитают в хвойных или смешанных лесах и относятся к четвертой категории съедобности. Скрипуны вырастают, как правило от семи до 25 сантиметров в диаметре.
Некоторые назвали находку мутантом и посоветовали не употреблять пищу. Однако, биологи отмечают, что грибы-великаны не являются аномалией, любые из них могут достичь огромных размеров, если растут в благоприятных условиях.
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