На Южном Урале жильцов пятиэтажки эвакуировали из-за стиральной машинки

СЕГОДНЯ 08:04 2019-08-09T08:05:58+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло в Миассе вечером 8 августа. На первом этаже пятиэтажного дома на проспекте Октября загорелась квартира. Очаг возгорания находился в стиральной машине. Хозяева оставили ее включенной, а сами ушли.

Прибывшие на место огнеборцы, эвакуировали из здания 9 человек. Остальные вышли на улицу самостоятельно. Пожар потушили.

— Огонь частично уничтожил и повредил мебель, личные вещи, пол, внутреннюю отделку стен и потолка. Пострадавших нет, — сообщили в ФГКУ «5 ОФПС» по Челябинской области в Миассе.

Предварительная причина пожара — нарушения правил устройства и эксплуатации бытовой техники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU