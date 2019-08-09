На Южном Урале жильцов пятиэтажки эвакуировали из-за стиральной машинки
ЧП произошло в Миассе вечером 8 августа. На первом этаже пятиэтажного дома на проспекте Октября загорелась квартира. Очаг возгорания находился в стиральной машине. Хозяева оставили ее включенной, а сами ушли.
Прибывшие на место огнеборцы, эвакуировали из здания 9 человек. Остальные вышли на улицу самостоятельно. Пожар потушили.
— Огонь частично уничтожил и повредил мебель, личные вещи, пол, внутреннюю отделку стен и потолка. Пострадавших нет, — сообщили в ФГКУ «5 ОФПС» по Челябинской области в Миассе.
Предварительная причина пожара — нарушения правил устройства и эксплуатации бытовой техники.
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ИСТОЧНИК KP.RU