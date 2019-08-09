2019-08-09T08:05:58+03:00
Происшествия

На Южном Урале жильцов пятиэтажки эвакуировали из-за стиральной машинки

Бытовой прибор загорелся из-за небрежности владельцев
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Огонь частично уничтожил мебель, отделку и личные вещи Фото: vk.com "ЧП Миасс"Огонь частично уничтожил мебель, отделку и личные вещи Фото: vk.com "ЧП Миасс"
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ЧП произошло в Миассе вечером 8 августа. На первом этаже пятиэтажного дома на проспекте Октября загорелась квартира. Очаг возгорания находился в стиральной машине. Хозяева оставили ее включенной, а сами ушли.

Прибывшие на место огнеборцы, эвакуировали из здания 9 человек. Остальные вышли на улицу самостоятельно. Пожар потушили.

— Огонь частично уничтожил и повредил мебель, личные вещи, пол, внутреннюю отделку стен и потолка. Пострадавших нет, — сообщили в ФГКУ «5 ОФПС» по Челябинской области в Миассе.

Предварительная причина пожара — нарушения правил устройства и эксплуатации бытовой техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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