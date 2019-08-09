Сохранить старину. В Челябинске эксперты возьмут под контроль ремонт фасадов на гостевых маршрутах
На прошлой неделе в городе вспыхнул скандал. Активисты, защитники городской среды, подняли тревогу из-за капремонта фасада дома на площади Революции, 1. Снесен знаменитый парапет с колоннадой. Челябинцы подумали — навсегда. Мол, пошли строители по упрощенному пути, не стали возиться со сложными архитектурными элементами. И хотя позже объяснения о том, что парапет и колоннада находились в аварийном состоянии, что все эти изюминки облика дома будут восстановлены поступили, осадочек остался.
Строители называют упреки жителей некомпетентными и просят дождаться окончания ремонтов.
Как пишет газета «Вечерний Челябинск», при Госкомитете охраны объектов культурного наследия региона будет создана рабочая группа, которая будет контролировать ремонты уникальных зданий на гостевых маршрутах Челябинска.
В комиссию войдут представители Союза архитекторов и Главного управления архитектуры города; специалисты в сфере охраны объектов культурного наследия; сотрудники минстроя; представители Регоператора капремонтов; члены Общественной палаты области; застройщики. В первый рейд по объектам эксперты выйдут 16 августа. Они осмотрят 10 домов по пр. Ленина, улицам Свободы, Цвиллинга.
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