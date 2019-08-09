Южноуралец незаконно наловил в озере рыбы на полмиллиона рублей
В Кунашакском районе Челябинской области за нелегальный улов будут судить местного жителя.
По данным следствия в период нереста в мае этого года браконьер установил сети на озере Куракли — Маян. В них попалось много рыбы.
— В результате преступных действий Нижнеобскому территориальному управлению Росрыболовства был причинен ущерб на сумму 472 тысячи рублей, который до сих пор не возмещен, — сообщает прокуратура Челябинской области.
В отношении любителя преступной рыбалки возбудили уголовное дело по статье «Незаконный вылов водных ресурсов с причинением особо крупного ущерба». Если суд признает южноуральца виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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