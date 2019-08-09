День физкультурника в Челябинске: в парке Гагарина проведут набор детей в спортшколы

СЕГОДНЯ 09:50 2019-08-09T09:52:13+03:00

10 августа, в День физкультурника, в Челябинске можно записать ребенка в секцию и сдать нормативы ГТО

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День физкультурника в Челябинске 10 августа начнется с открытия традиционного областного летнего финала соревнований «Готов к труду и обороне». С 10.00 на стадионе им. Елесиной будут состязаться лучшие команды из 10 муниципалитетов Челябинской области.

В 10.00 в ПКиО им. Гагарина стартует Всероссийский турнир по стритболу «Оранжевый мяч».

Парк Гагарина станет главной ареной празднования Дня физкультурника. Здесь с 11.00 до 17.00 и дети, и взрослые смогут попробовать свои силы и умения на различных спортивных и интерактивных площадках. В отдельных зонах будут представлены практически все спортшколы Челябинска. Кстати, здесь же руководители и тренеры предложат вам записать своего ребенка и в спортивную секцию.

С 12.00 Сад Победы также превратится в большую физкультурную площадку с конкурсами, призами и подарками. А все желающие смогут сдать нормативы ГТО.

ИСТОЧНИК KP.RU