2019-08-09T10:13:55+03:00
Общество

Глава Челябинской области Алексей Текслер побывал на современном предприятии в Коркино

Компания ЮжУралКартон становится градообразующим производством в районе
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Алексей Текслер в цехах ЮжУралКартона. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер в цехах ЮжУралКартона. Фото: gubernator74.ru
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Руководитель Челябинской области Алексей Текслер посетил посетил Коркинский муниципальный район. Глава региона побывал на фабрике ЮжУралКартон, проинспектировал ход работ по благоустройству парка культуры и отдыха им. Федько, побывал в местной больнице и принял на месте несколько ключевых решений по развитию системы здравоохранения. Глава региона встретился с коркинцами и принял решение об изменении муниципального устройства территории.

Рабочий визит начался с посещения фабрики ЮжУралКартон. Здесь производят гофрированный картон, бумажную и картонную тару. Производство развивается уже десять лет. Мощность предприятия составляет 180 миллионов квадратных метров продукции в год. Гофротара поставляется по всей России и в Казахстан. Предприятие на сегодняшний день активно развивается. Построен новый цех и смонтирована линия производства гофрокоробки «Итерна».

На производстве выполняют и уникальные заказы. Например, ваяют из картона бюсты глав государств.

— Предприятий такой направленности в области практически нет, оно динамично развивается, его можно назвать одним из градообразующих, оно современное, с уровнем заработной платы выше, чем в среднем по региону. Мы с руководством обсудили планы развития, и они полностью вписываются в тот курс новой промышленной политики, который я взял, — сказал Алексей Текслер.

Кстати, новая промышленная политика региона предусматривает развитие новых современных технологичных предприятий. «ЮжУралКартон» — одно из них.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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