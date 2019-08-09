В Коркино больничный корпус вернули врачам и пациентам
В Коркино руководитель Челябинской области побывал в городской больнице №1. Он осмотрел новый хирургический корпус, куда в процессе оптимизации переехала часть терапевтического отделения. Перемены коркинцам не понравились: приема врача в очереди сейчас приходится ждать очень долго; есть дефицит узких специалистов. В то же время в медгородке пустует трехэтажное здание терапии. Почему? Люди предложили главе региона осмотреть полузабытый корпус. Кстати, экспертиза состояния здания показала: оно пригодно для использования. Нужен ремонт.
Пройдя по гулким коридорам, Алексей Текслер там же озвучил решение: вернуть пустующий корпус больнице и использовать по прямому назначению — для размещения лечебных и диагностических отделений. Глава региона поручил подготовить проект реконструкции здания. Фасад больничного корпуса не ремонтировался десятилетиями.
Поручение по больнице — одно из ключевых для районных властей.
ИСТОЧНИК KP.RU