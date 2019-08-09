В Коркино больничный корпус вернули врачам и пациентам

СЕГОДНЯ 10:45 2019-08-09T10:45:07+03:00

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В Коркино руководитель Челябинской области побывал в городской больнице №1. Он осмотрел новый хирургический корпус, куда в процессе оптимизации переехала часть терапевтического отделения. Перемены коркинцам не понравились: приема врача в очереди сейчас приходится ждать очень долго; есть дефицит узких специалистов. В то же время в медгородке пустует трехэтажное здание терапии. Почему? Люди предложили главе региона осмотреть полузабытый корпус. Кстати, экспертиза состояния здания показала: оно пригодно для использования. Нужен ремонт.

Пройдя по гулким коридорам, Алексей Текслер там же озвучил решение: вернуть пустующий корпус больнице и использовать по прямому назначению — для размещения лечебных и диагностических отделений. Глава региона поручил подготовить проект реконструкции здания. Фасад больничного корпуса не ремонтировался десятилетиями.

Поручение по больнице — одно из ключевых для районных властей.

ИСТОЧНИК KP.RU