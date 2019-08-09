Челябинвестбанк стабильно входит в ТОП-100 банков России по активам и капиталу

СЕГОДНЯ 11:10 2019-08-09T11:10:23+03:00

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По данным рэнкингов «Интерфакс-100. Банки России» за 2 квартал 2019 г. по основным показателям деятельности Челябинвестбанк входит в первую сотню отечественных банков. Активы банка составили 48,2 млрд рублей, увеличившись на 4,6% по сравнению с началом текущего года, и по этому показателю банк занимает 95 место. По собственному капиталу — 92-е место (8 млрд рублей). По объему средств на счетах частных клиентов — Челябинвестбанк на 62-й позиции с результатом 25,3 млрд рублей. За первое полугодие 2019 г. банк улучшил этот показатель на 4,3%.

ПАО «Челябинвестбанк» в течение многих лет стабильно входит в ТОП-100 банков РФ по различным показателям и выполняет все обязательные нормативы Банка России. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в марте 2019 года подтвердило рейтинг кредитоспособности Челябинвестбанка на уровне «ruА» — умеренно высокий уровень кредитоспособности/ финансовой надежности/ финансовой устойчивости. По рейтингу установлен стабильный прогноз.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU