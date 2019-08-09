Это не хоккей: в Челябинске назвали самые популярные виды спорта
Приятно: 46% южноуральцев занимаются спортом два-три раза в неделю. Это узнали аналитики HeadHunter Урал.
— Самые стойкие и выносливые 11% занимаются спортом каждый день. Вообще не занимается спортом шесть процентов жителей, — говорит руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.
Самым популярным видом спорта на Южном Урале стали занятия на тренажерах — в залах и на открытых спортплощадках; легкая атлетика и плавание. Меньше всего увлечены спортивными танцами, игрой в хоккей и в теннис.
Интересно, что в Челябинской области есть целые компании, состоящие сплошь из таких «малоподвижных» сотрудников. Больше половины опрошенных сказали, что в их коллективе никто или почти никто не занимается спортом. И даже производственной гимнастики-разминки нет. Приверженцев спорта среди трудовых коллективов совсем мало — всего восемь процентов работают в таком окружении.
Президент Всероссийского спортивного общества «Трудовые резервы» Илья Галаев не удивлен итогами исследования:
— Мы постоянно работаем над распространением корпоративного спорта в России. Но позитивная динамика наблюдается. Работодатели медленно, но понимают, что сотрудник, который занимается спортом, реже болеет, реже подвержен стрессам. Значит, это эффективный работник. Командные виды спорта делают из разрозненных специалистов сплоченный коллектив.
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ИСТОЧНИК KP.RU