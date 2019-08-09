2019-08-09T11:26:36+03:00
Дом. Семья

В Челябинске отловили краснокнижного соболя, который бросался на людей

Специалисты целую неделю охотились за неуловимым зверьком по всему Челябинску
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com ЦПК "Хориное царство"Фото: vk.com ЦПК "Хориное царство"
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О том, что по улицам города бегает необычный хорек темного окраса, стало известно от горожан. Челябинцы прислали несколько снимков животного на сайт ЦПК «Хориное царство». Сначала его видели в подъезде на улице Каслинской, потом он перебрался на авторынок в промзону ЧМЗ.

— К нашему удивлению, на фото мы увидели самого настоящего краснокнижного соболя. Немедленно было принято решение отловить животное и потом уже разбираться — домашнее оно или дикое. Однако, когда мы приехали на авторынок, выяснилось, что начальство рынка уже поймало экзотического зверя и намеренно оставить его себе. Даже невзирая на то, что соболь порвал двух человек, пока его пытались переселить в клетку, — рассказали в челябинском Центре помощи куньим «Хориное царство».

По «сигналу тревоги» были экстренно подняты волонтеры, юристы и зоозащитники. Но прорваться в дирекцию авторынка через кордон охраны им не удалось.

Забрать занесенного в Красную книгу хищника помогли представители министерства экологии Челябинской области.

— При ближайшем рассмотрении зверек оказался молодой девочкой. К сожалению, вернуть ее в природу уже невозможно. У животного обломаны почти все клыки, а без них она не сможет охотиться и неминуемо погибнет, — говорят зоозащитники.

Беднягу решили отдать в зоопарк. Там животное уже осмотрели и посадили на карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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