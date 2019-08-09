2019-08-09T12:43:33+03:00
Общество

На площади Революции могут сделать наземный пешеходный переход из-за аварийности подземки

С такой идеей общественники обратились к врип главы Челябинска Наталье Котовой
Сергей УФИМЦЕВ
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Подземный переход ремонтируют, но работа идет слишком медленно.Подземный переход ремонтируют, но работа идет слишком медленно.Фото: Инна КУМЕЙКО
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Общественники требуют закрыть подземный переход на площади Революции в Челябинске. По мнению активистов движения «Гражданский патруль», подземка стала крайне опасной. Они предлагают временно перекрыть спуски на время ремонта и сделать на площади наземный пешеходный переход. С такой инициативой «Гражданский патруль» обратился к временно исполняющей полномочия главы города Наталье Котовой.

Подземный переход действительно находится в аварийном состоянии. Ступеньки сильно расшатаны, перила отваливаются, со стен сыплется штукатурка. В этом году здесь начали ремонт, но он идет слишком медленно. Из-за этой нерасторопности пришлось уволиться чиновнице, ответственной за переход.

Ситуацию усугубила недавняя история, когда на аварийном спуске в подземку разбился пешеход.

— Мы попросили Наталью Котову закрыть переход до приведения его в нормальное состояние. А пока можно сделать временную «зебру» на площади Революции. Это будет более удобно и безопасно, — сказали активисты «Гражданского патруля».

Отметим, Котова держит ремонт подземки на личном контроле. Она также заявляла, что работа идет слишком медленно. На заявления общественников врип главы Челябинска пока не отреагировала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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