2019-08-09T16:24:24+03:00
Общество

«Особенное извращение»: В Челябинске остановки общественного транспорта оградили заборами

Общественники недоумевают: «Так нельзя относиться к людям»
Андрей СОКОЛОВ
Поделиться:
Вот так вот и живем! Фото: Челябинский урбанист.Вот так вот и живем! Фото: Челябинский урбанист.
Изменить размер текста:

Челябинский урбанист не устает удивляться реальности, которая окружает горожан. На этот раз на своей страничке в соцсетях он был особенно горяч:

— Встречайте особенное извращение челябинских дорожников — заборы между остановкой и входом в транспорт. Как же меня бомбит от такого! Вообще, что может быть хуже? Они развалили транспорт, превратили улицы в дороги смерти, возят людей на унизительных пазиках, а теперь устраивают бег с препятствиями под названием «сядь в меня, если сможешь».

А вот так теперь ждут транспорт жители Чурилово. Фото: Челябинский урбанист.

А вот так теперь ждут транспорт жители Чурилово. Фото: Челябинский урбанист.

Лев Владов удивляется тому, что в других городах делают выделенные полосы для авто, расширяют тротуары, закапывают подземные переходы, а в Челябинске городят бессмысленные заборы.

— Все это провоцирует пробки, — пишет урбанист. — Из-за вредительства дорожных чиновников тысячи маломобильных челябинцев не могут перемещаться по городу. Господин Алейников, который отвечает за дороги, транспорт и благоустройство в Челябинске с 2001 года в качестве вице-мэра. Несколько поколений губернаторов и мэров сменилось из-за уголовных дел, связанных именно с дорогами. А Владимир Алейников продолжает занимать свое место, ежедневно занимаясь откровенным вредительством.

А маршруткам вообще все равно, где тормозить. Фото: Челябинский урбанист.

А маршруткам вообще все равно, где тормозить. Фото: Челябинский урбанист.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске жители спального района против сноса парковки
Популярность платформы «ВТБ Мои Инвестиции» выросла в 4 раза
На площади Революции могут сделать наземный пешеходный переход из-за аварийности подземки
В Челябинской области может появиться первый муниципальный округ
Это не хоккей: в Челябинске назвали самые популярные виды спорта
В Челябинске отловили краснокнижного соболя, который бросался на людей
Челябинвестбанк стабильно входит в ТОП-100 банков России по активам и капиталу
В Коркино больничный корпус вернули врачам и пациентам
Глава Челябинской области Алексей Текслер побывал на современном предприятии в Коркино
День физкультурника в Челябинске: в парке Гагарина проведут набор детей в спортшколы
Южноуралец незаконно наловил в озере рыбы на полмиллиона рублей