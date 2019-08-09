«Особенное извращение»: В Челябинске остановки общественного транспорта оградили заборами

СЕГОДНЯ 16:17 2019-08-09T16:24:24+03:00

Вот так вот и живем! Фото: Челябинский урбанист.

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Челябинский урбанист не устает удивляться реальности, которая окружает горожан. На этот раз на своей страничке в соцсетях он был особенно горяч:

— Встречайте особенное извращение челябинских дорожников — заборы между остановкой и входом в транспорт. Как же меня бомбит от такого! Вообще, что может быть хуже? Они развалили транспорт, превратили улицы в дороги смерти, возят людей на унизительных пазиках, а теперь устраивают бег с препятствиями под названием «сядь в меня, если сможешь».

А вот так теперь ждут транспорт жители Чурилово. Фото: Челябинский урбанист.

Лев Владов удивляется тому, что в других городах делают выделенные полосы для авто, расширяют тротуары, закапывают подземные переходы, а в Челябинске городят бессмысленные заборы.

— Все это провоцирует пробки, — пишет урбанист. — Из-за вредительства дорожных чиновников тысячи маломобильных челябинцев не могут перемещаться по городу. Господин Алейников, который отвечает за дороги, транспорт и благоустройство в Челябинске с 2001 года в качестве вице-мэра. Несколько поколений губернаторов и мэров сменилось из-за уголовных дел, связанных именно с дорогами. А Владимир Алейников продолжает занимать свое место, ежедневно занимаясь откровенным вредительством.

А маршруткам вообще все равно, где тормозить. Фото: Челябинский урбанист.

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ИСТОЧНИК KP.RU