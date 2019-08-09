В Челябинске жители спального района против сноса парковки

СЕГОДНЯ 16:42 2019-08-09T16:47:35+03:00

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Сегодня в районе Парковый начался демонтаж ограждения на стоянке напротив дома по адресу Краснопольский проспект, 13. В группе «Парковый» по этому поводу появился возмущенный пост:

— Скажите, пожалуйста, те, кто был за снос стоянок. И те, кто говорил, что везде стоят полупустые стоянки. Где такие находятся рядом с Краснопольским проспектом? Сегодня нашу стоянку напротив этого дома сносят. А на ближайших мест нет! Друг на друге теперь ставить будем видимо!

Люди живо кинулись обсуждать проблему. Больше всех собрал лайков пост Ирины Луфт:

— Ерунда это все, что стоянки стоят полупустыми. У «Оливера» вообще нет свободных мест. На Головницкого и Юсупова закрыли две стоянки. Машины ставить вообще некуда, весь двор забит. Проходы к подъездам перекрыты везде, ходишь боком между машинами, грязь обтираешь. Просто странные люди, которые выступают за снос стоянок. Зимой начнут все задыхаться от автопрогревов. Стоянки нужны как воздух , вопрос только в их облагораживании и законности.

Ирине ответил создатель группы Дмитрий Григорчик:

— Ирина, мест под стоянки город не выделяет, а все стихийное, оно все равно временное. И паркинги почему то никто не строит, а почему? Потому, что это кому-то это выгодно. Казалось бы, отведите территорию на пустыре по четной стороне под стоянку, которую владелец бы благоустроил в соответствии со всеми требованиями, асфальт, освещение, прямой красивый забор и т.д. Или под паркинг. Но увы, четная сторона проспекта будет застроена домами, а на газонах начнут появляться незаконные стоянки с кривыми заборами.

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