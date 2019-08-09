2019-08-09T17:21:17+03:00
Общество

В центре Челябинска могут закрыть подземные переходы

Они не прошли общественный контроль
Андрей СОКОЛОВ
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Больше похоже на подземелье, а не на подземный переход! Фото: Гражданский патруль.Больше похоже на подземелье, а не на подземный переход! Фото: Гражданский патруль.
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Активисты «Гражданского патруля» после гибели пенсионера в пешеходном переходе спустились под землю и устроили проверку.

— Мы увидели разболтанные ступени, мерцающий свет, серые от старости стены и потолки, ржавчину и облупившуюся штукатурку, — говорит представитель «Гражданского патруля» Тимур Гизатулин. — Итоги мониторинга переданы в службу пожарного надзора, прокуратуру и врио главы города Наталье Котовой. Мы просим закрыть аварийные пешеходные тоннели, пока там не сделают ремонт. И временно организовать движение пешеходов по зебре. Такой маршрут будет более удобным и безопасным.

А как думаете вы?

ИСТОЧНИК KP.RU

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