Погибшая в ДТП в Краснодарском крае челябинка жила и работала на юге России

СЕГОДНЯ 17:46 2019-08-09T17:46:49+03:00

Коллеги из строительной компании скорбят по ней

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Четыре года назад жительница Челябинска Оксана Орлова переехала в Краснодарский край, устроилась работать в отдел продаж строительной компании «АнапаИнвестСтрой».

7 августа 33-летняя женщина трагически погибла в страшном ДТП на ночной трассе у Новороссийска, в столкновении ее внедорожника и пассажирского автобуса. Джип вел 44-летний Константин Севостьянов. Рядом с ним на пассажирском сидении находилась 44-летняя жена. Севостьяновы — друзья Оксаны Орловой.

После крушения супруги выжили, сейчас находятся в реанимации. Кроме Оксаны погибли дети Севостьяновых — девятилетняя девочка и 16-летний сын, которые ехали с ней на заднем сидении внедорожника. К слову, у разбившегося джипа московские номера: Севостьяновы, как и Оксана Орлова, уроженцы Челябинска, жили в столице.

Сейчас лучик надежды родственников Оксаны — ее четырехгодовалая дочка. Она была с мамой в той страшной поездке, спасатели нашли ее в состоянии клинической смерти и вернули к жизни. Девочка в реанимации.

В анапской строительной компании Оксану ценили как классного специалиста. Вот слова из некролога: «Оксана жила яркой, активной, наполненной смыслом и планами жизнью! Была хорошим другом, душой компании, прекрасной дочерью и мамой. Вечная память о ней останется в наших сердцах. Любим. Помним. Скорбим….».

Кстати, в улетевшем после страшного удара с джипом с дороги автобусе ранен 41 человек. В их числе — 12 детей. Ранены жители Озерска — 37-летняя Екатерина Голдобеева и её сын.

В ДТП с автобусом погибли три человека из Челябинска. Фото: instagram.com/alekseioderov

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ИСТОЧНИК KP.RU