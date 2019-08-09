В центре Челябинска закончили тушить пожар в старинном особняке
Поздним вечером 9 августа в центре Челябинска случился пожар. Горело здание на Труда, 56. Это объект культурного наследия регионального значения. В реестрах известен как дом Пчелина или Почелина — написание разнится. Возгорание закончили тушить к полуночи.
Известно, что в старинном особняке вели реконструкцию. До этого здание разрушалось десятки лет. Последняя структура, которая здесь работала — диспетчерская «ЧелябГЭТ» — обслуживает городские трамваи и троллейбусы. Однако затем здание перешло в частную собственность. Восстановлением его не занимались, ведь нужно нанимать дорогих специалистов. Однако буквально пару месяцев назад работы наконец начали.
Подъезды к месту пожара перекрывали полицейские. Корреспондент КП-Челябинск насчитал шесть пожарных машин. После ликвидации открытого горения пожарные начали проливку конструкций.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
В Челябинске сгорел дом Почелина.Антон САДЧИКОВ
ИСТОЧНИК KP.RU