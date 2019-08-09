В центре Челябинска закончили тушить пожар в старинном особняке

9 Авг. 22:24 2019-08-09T22:24:34+03:00

Во время работ по реконструкции загорелся дом Пчелина

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Поздним вечером 9 августа в центре Челябинска случился пожар. Горело здание на Труда, 56. Это объект культурного наследия регионального значения. В реестрах известен как дом Пчелина или Почелина — написание разнится. Возгорание закончили тушить к полуночи.

Известно, что в старинном особняке вели реконструкцию. До этого здание разрушалось десятки лет. Последняя структура, которая здесь работала — диспетчерская «ЧелябГЭТ» — обслуживает городские трамваи и троллейбусы. Однако затем здание перешло в частную собственность. Восстановлением его не занимались, ведь нужно нанимать дорогих специалистов. Однако буквально пару месяцев назад работы наконец начали.

Подъезды к месту пожара перекрывали полицейские. Корреспондент КП-Челябинск насчитал шесть пожарных машин. После ликвидации открытого горения пожарные начали проливку конструкций.

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ИСТОЧНИК KP.RU