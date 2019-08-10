2019-08-10T06:44:28+03:00
Происшествия

Краеведы надеются на восстановление сгоревшего дома Пчелина в центре Челябинска

Горожане свидетельствуют: объект культурного наследия пребывал в запустении
Ольга АНТОНОВА
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Второй этаж особняка спасти не удалось.Второй этаж особняка спасти не удалось.Фото: Антон САДЧИКОВ
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Полыхнуло в самом центре города около одиннадцати вечера накануне, 9 августа. Загорелся старинный особняк на пересечении ул. Труда и ул. Свободы — дом крестьянина Пчелина, объект культурного наследия регионального значения. Он был выстроен в середине 19 века. В начале ХХ века в нем тайно собрались челябинские революционеры. Далее в нем жил писатель Юрий Либединский. За состоянием образца оригинальной архитектуры тщательно следили во времена СССР. И крайне небрежно относились нынче.

— Сколько себя помню, особняк всегда был в запустении, потому ничего удивительного, — написала в соцсетях молодая челябинка Дарья Шаповалова.

Свидетели пожара говорят, что сначала запахло кислым, а потом деревянный флигель дружно загорелся. Поджог? В исторической части улицы Труда, где еще теплится эхо купеческого прошлого Челябинска, уже уничтожались особнячки. Так, сын бывшего вице-губернатора Андрея Дятлова пять лет назад незаконно снес здание по ул. Труда, 97. Памятник архитектуры был в его собственности, но восстановлением его коммерсант не занимался. Место хорошее, ресторан, например, разместить можно.

Пожарным не удалось спасти деревянный флигель вспыхнувшего дома Пчелина. Но они предотвратили распространение огня на соседний дом по ул. Труда, 56/1. Он тоже под охраной государства. Важно, что в пламени уцелел первый, каменный, этаж дома Пчелина.

Краевед Юрий Латышев уверен: историческое здание можно восстановить! Была бы политическая воля властей. Обугленные развалины в центре миллионного города — это очень плохо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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