2019-08-10T07:14:58+03:00
Общество

Осенью в Челябинске откроется еще один парк — Плодушка

По будущим аллеям прошел глава региона Алексей Текслер
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Алексей Текслер и Александр Орел. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер и Александр Орел. Фото: gubernator74.ru
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С объездом Ленинского района руководитель Челябинской области побывал в парке «Плодушка», в театре современного танца, в горбольнице №9 и осмотрел спортивную инфраструктуру района. Решено профинансировать из областного бюджета благоустройство и ремонт социально важных для жителей города точек.

Знакомство с районом Челябинска Алексей Текслер начал с парка «Плодушка». В конце 19 века здесь располагалось подворье Одигитриевского женского монастыря. Послушницы заложили уникальный фруктовый сад, в том числе и редкие для нашей местности деревья: остролистные клены, абрикосы, маньчжурский орех. Увы, сейчас сад запущен. По словам главы региона, место это необходимо преобразить, навести порядок и уют, чтобы оно стало территорий отдыха не только для жителей Ленинского района, но и всех челябинцев и гостей города.

«Плодушка» - парк городского масштаба, не только для жителей района. В целом, концепция развития территорий мне понравилась, понятно, что реализация будет проходить не один год. Создание ботанического сада - отличная идея. Давайте развивать этот парк. Такого рода проекты нам нужны, как и развитие парковых пространств в целом для всех муниципалитетов, - сказал Текслер.

В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» район получил около 37 миллионов рублей на санитарную очистку, прокладку тропиночно-дорожечной сети, установку лавочек и урн. Как заверил Алексея Текслера глава Ленинского района Александр Орел, оценят обновление «Плодушки» челябинцы уже в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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