В челябинскую больницу № 9 придут дополнительные деньги

СЕГОДНЯ 07:29 2019-08-10T07:29:22+03:00

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Городская больница № 9 обслуживает 36 тысяч челябинцев и не только жителей Ленинского района: многие отделения выполняют функцию общегородских. По решению Алексея Текслера в больницах и поликлиниках Челябинской области работает проект «Бережливая поликлиника».

В «девятке» уже работает «электронная регистратура», потому решена проблема очередей: человек может записаться на прием ко врачу в поликлинике или из дома по интернету.

Чтобы пациентам было комфортно и удобно, по решению Алексея Текслера горбольница №9 получит почти 4 млн руб. Деньги пойдут на изменение условий обслуживания пациентов (в регистратуре, в том числе в регистратуре травмпункта, кабинетов неотложной помощи, доврачебного приема и отделения профилактики).

Закупят мебель, модернизируют колл-центр, оснастят регистратуру современной техникой. Как сообщил главврач ГКБ № 9 Олег Денисов, проектно-сметная документация готова, работы пройдут в сентябре — октябре этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU