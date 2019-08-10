Смерть челябинки во время простой операции доктора объяснили... насморком

СЕГОДНЯ 09:40 2019-08-10T09:40:55+03:00

Родные не верят, что этот диагноз мог стать фатальным

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Таслиме Карымовой было 68 лет. Она прекрасно выглядела и никогда не жаловалась на здоровье. Недавно ей выделили путевку в санаторий. Но перед поездкой на процедуры обнаружили полип в кишечнике. И попросили его удалить в больнице № 8 по месту жительства.

Операция щадящая, ее делают с использованием эндоскопии. Но Таслиме почему-то по сделали полостную операцию. Через шесть часов после этого у пациентки открылось кровотечение и стали отмирать ткани кишечника. Женщина впала в кому и через две недели умерла.

На днях родственники получил справку из морга. Там названа причина смерти — «хронический пансинусит». По сути это обычный насморк.

— Но разве может такое несерьезное заболевание привести к смерти? — недоумевают родные.

Сейчас Следственный комитет и Минздрав проводит проверку, о чем КП-Челябинск уведомили в Горздравотделе.

ИСТОЧНИК KP.RU