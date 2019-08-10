Смерть челябинки во время простой операции доктора объяснили... насморком
Таслиме Карымовой было 68 лет. Она прекрасно выглядела и никогда не жаловалась на здоровье. Недавно ей выделили путевку в санаторий. Но перед поездкой на процедуры обнаружили полип в кишечнике. И попросили его удалить в больнице № 8 по месту жительства.
Операция щадящая, ее делают с использованием эндоскопии. Но Таслиме почему-то по сделали полостную операцию. Через шесть часов после этого у пациентки открылось кровотечение и стали отмирать ткани кишечника. Женщина впала в кому и через две недели умерла.
На днях родственники получил справку из морга. Там названа причина смерти — «хронический пансинусит». По сути это обычный насморк.
— Но разве может такое несерьезное заболевание привести к смерти? — недоумевают родные.
Сейчас Следственный комитет и Минздрав проводит проверку, о чем КП-Челябинск уведомили в Горздравотделе.
ИСТОЧНИК KP.RU