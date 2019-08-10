ДТП в Курганской области: перевернулся рейсовый автобус
Автобус шел по маршруту Курган-Целинное. В нем было 47 человек. Есть пострадавшие, погибших нет, — написали в редакцию КП-Челябинск очевидцы аварии.
Что же случилось, из-за чего все произошло, пока точно неизвестно. Говорят, что отказало рулевое управление и автобус съехала на обочину и потом — в кювет.
В больницу увезли пятерых человек. Двое в реанимации.
— Когда мы проезжали мимо, «скорые» уже уехали, а из автобуса спасатели доставали человека, зажатого в искореженном металле. Он кричал, жаловался на то, что ему переломало обе ноги, — пишут очевидцы в редакции КП-Челябинск.
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ИСТОЧНИК KP.RU