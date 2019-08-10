2019-08-10T11:52:33+03:00
Происшествия

В Челябинской области сотрудник банка унес из банкомата 3 млн.руб.

Полицейские задержали ушлого воришку
Андрей СОКОЛОВ
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Дело было еще зимой в этом отделении...Дело было еще зимой в этом отделении...
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Банкомат вскрыли еще зимой. Было это в помещении круглосуточной зоны дополнительного офиса одного из банков Златоуста. Ночью туда зашел воришка в черной маске, умело взломал замок и утащил три миллиона рублей!

На днях полиция задержала подозреваемого в краже. Ему — 40 лет, он ранее не был судим, работал в этом же банке. Где награбленное, пока неизвестно.

— Следственным отделом Отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет, — рассказали в пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Задержание проводили полицейские совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД.

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Тот самый банкомат.

Тот самый банкомат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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