2019-08-10T13:32:51+03:00
Происшествия

В Геленджике за дебош в самолёте могут арестовать жителя Челябинска

Хулигану предстоит суд, на котором решится его судьба
Людмила СТЕПАШКИНА
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Челябинец хулиганил прямо в полете.Челябинец хулиганил прямо в полете.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Рейс ЕкатеринбургГеленджик прошел под маты, которые изрыгал на окружающих челябинец. Он летел на отдых и был изрядно пьян. Кричал, махал руками. Не реагировал на замечания бортпроводников.

— Диспетчер передал нам сообщение о том, что на борту самолета, который направлялся из Екатеринбурга, пассажир нарушает общественный порядок. Когда борт прибыл, полицейские задержали правонарушителя и доставили его в линейное отделение полиции, — рассказали КП-Челябинск в Управлении на транспорте МВД России по ЮФО. — В его отношении возбуждено административное дело по статье «Мелкое хулиганство».

Сегодня же дебоширу предстоит суд, на котором будет решено: штрафовать, или арестовать на 15 суток. Вот если арестуют, тогда отпуск он проведет в камере.

КСТАТИ С прошлого года авиакомпании имеют право не пускать на борт пассажиров, которые отметились хулиганством в самолете. Таких «деятелей» вносят в специальную базу. Так что добираться на юга им придется на поезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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