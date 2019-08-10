В Геленджике за дебош в самолёте могут арестовать жителя Челябинска

СЕГОДНЯ 13:12 2019-08-10T13:32:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Рейс Екатеринбург — Геленджик прошел под маты, которые изрыгал на окружающих челябинец. Он летел на отдых и был изрядно пьян. Кричал, махал руками. Не реагировал на замечания бортпроводников.

— Диспетчер передал нам сообщение о том, что на борту самолета, который направлялся из Екатеринбурга, пассажир нарушает общественный порядок. Когда борт прибыл, полицейские задержали правонарушителя и доставили его в линейное отделение полиции, — рассказали КП-Челябинск в Управлении на транспорте МВД России по ЮФО. — В его отношении возбуждено административное дело по статье «Мелкое хулиганство».

Сегодня же дебоширу предстоит суд, на котором будет решено: штрафовать, или арестовать на 15 суток. Вот если арестуют, тогда отпуск он проведет в камере.

КСТАТИ С прошлого года авиакомпании имеют право не пускать на борт пассажиров, которые отметились хулиганством в самолете. Таких «деятелей» вносят в специальную базу. Так что добираться на юга им придется на поезде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU