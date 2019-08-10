Названы причины пожара в историческом особняке в центре Челябинска

СЕГОДНЯ 13:50 2019-08-10T13:50:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Вспыхнуло жарко и дружно: около 23.00 9 августа полыхнуло в историческом здании в центре Челябинска — на ул. Труда, 56. Этот дом с каменным первым этажом и деревянным флигелем в реестрах охраняемых государством исторических и культурных ценностей значится как Дом Пчелина. Здание пустовало, и, судя по всему, толком не охранялось.

Огонь уничтожил верхнюю часть строения, но каменный остов не пострадал. Краеведы надеются, что особняк власти восстановят. А пожарные сделали большое дело — не дали огню переброситься на соседний особнячок, тоже с большой историей.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области назвали предварительные причины пожара в пустующем здании:

— Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, что не исключает версию поджога. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Сообщение о пожаре поступило в подразделения МЧС в 22.42. Немедленно к месту происшествия выехали силы по повышенному рангу сложности пожара. На момент прибытия первых подразделений, в 22.45, наблюдалось горение открытым пламенем второго этажа и кровли здания на всей площади.

В 23.22 распространение огня удалось остановить. Полностью пожар был ликвидирован в 3.34. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU