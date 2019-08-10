В Челябинске молодожены покатались на свадебном троллейбусе
Елена и Ян сразу задумывали свадьбу необычную. Потому решили в ЗАГС Ленинского района Челябинска отправиться на троллейбусе. Чтобы не толкаться в подвенечных нарядах в толпе пассажиров, арендовали «рогатую» машину на несколько часов.
Такая услуга есть в челябинских транспортных предприятиях. Например, в «ЧелябГЭТ». Аренда стоит две тысяч рублей в час — бюджетно. Можно арендовать и троллейбус, и автобус.
Салон загодя друзья невесты и жениха украсили лентами и сердечками. Под романтические мелодии покатил троллейбус к ЗАГСу. А потом катал свадьбу по городу. На проспекте Ленина букет новобрачным преподнес директор муниципального предприятия Александр Павлюченко.
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