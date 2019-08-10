В Челябинске молодожены покатались на свадебном троллейбусе

СЕГОДНЯ 14:27 2019-08-10T14:27:18+03:00

Украшенная лентами с сердечками «рогатая» машина проехалась от Ленинского района к центру

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Елена и Ян сразу задумывали свадьбу необычную. Потому решили в ЗАГС Ленинского района Челябинска отправиться на троллейбусе. Чтобы не толкаться в подвенечных нарядах в толпе пассажиров, арендовали «рогатую» машину на несколько часов.

Такая услуга есть в челябинских транспортных предприятиях. Например, в «ЧелябГЭТ». Аренда стоит две тысяч рублей в час — бюджетно. Можно арендовать и троллейбус, и автобус.

Салон загодя друзья невесты и жениха украсили лентами и сердечками. Под романтические мелодии покатил троллейбус к ЗАГСу. А потом катал свадьбу по городу. На проспекте Ленина букет новобрачным преподнес директор муниципального предприятия Александр Павлюченко.

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