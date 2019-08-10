Выжил чудом. В Челябинской области водитель влетел в фонарный столб

СЕГОДНЯ 15:30 2019-08-10T15:33:12+03:00

Водитель выжил чудом. От машины ничего не осталось. Фото: u24.ru

Автолюбитель в Миассе не справился со скоростью на мокром асфальте

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ЧП случилось в субботу, 10 августа, в центре Миасса. Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в миасском поисково-спасательном отряде, сигнал о помощи поступил от свидетелей аварии.

На проспекте Автозаводцев в столб влетели старенькие «жигули». 32-летний водители выбрал неверный скоростной режим и не справился с управлением. С диким визгом машина врезалась в фонарный столб на тротуаре.

Искореженный металл кузова авто накрепко зажал водителя. Спасателям пришлось его деблокировать. Прибывшие по вызову медики бригады «скорой» помощи диагностировали у пострадавшего переломы обеих ног и закрытую черепно-мозговую травму. Говорят, выжил чудом. Впереди у водителя долгое лечение. Автомобиль восстановлению не подлежит.

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ИСТОЧНИК KP.RU