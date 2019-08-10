Выжил чудом. В Челябинской области водитель влетел в фонарный столб
ЧП случилось в субботу, 10 августа, в центре Миасса. Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в миасском поисково-спасательном отряде, сигнал о помощи поступил от свидетелей аварии.
На проспекте Автозаводцев в столб влетели старенькие «жигули». 32-летний водители выбрал неверный скоростной режим и не справился с управлением. С диким визгом машина врезалась в фонарный столб на тротуаре.
Искореженный металл кузова авто накрепко зажал водителя. Спасателям пришлось его деблокировать. Прибывшие по вызову медики бригады «скорой» помощи диагностировали у пострадавшего переломы обеих ног и закрытую черепно-мозговую травму. Говорят, выжил чудом. Впереди у водителя долгое лечение. Автомобиль восстановлению не подлежит.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU