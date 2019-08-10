Челябинские садоводы создали виртуальный рынок

СЕГОДНЯ 16:10 2019-08-10T16:11:17+03:00

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Новость эта хороша, в первую очередь, для тех, у кого сада нет, а крыжовника или яблок натуральных хочется. Челябинские садоводы «сколотили» в соцсетях группы по продаже излишков урожая. Нынче повелители грядок продвинутые: и фото товара выкладывают, и на комментарии под постами отвечают. Самовывоз. Расчет на месте, никаких виртуальных переводов.

Корреспондент КП-Челябинск «побродила» по виртуальным прилавкам, приценилась. Цены чуть ниже, чем у бабулек на улице или на городских рынках. Очевидный плюс: товар местный, садовый. Без ГМО!

Смородина красная: 70 руб/кг

Крыжовник зеленый: 100 руб/кг

Помидоры сорт «малиновый»: 150 руб/кг

Цветная капуста: 100 руб/кг

Малина крупная: 300 руб/кг

Лесная вишня: 100 руб/кг

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ИСТОЧНИК KP.RU