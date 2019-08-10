Из-за жары на Южном Урале велик риск лесных пожаров

СЕГОДНЯ 16:25 2019-08-10T16:25:44+03:00

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В наш город вернулось лето. Вдруг и внезапно. Солнце жарит, ветер сменил направление на южное, погромыхивает гроза. И дожди идет как в июле — сильный, крупными каплями.

Но романтизм портит предупреждение ГУ МЧС по Челябинской области: в регионе сохраняется высокая пожарная опасность. В юго-восточных и восточных районах Челябинской области — самый высокий, IV класс, горимости. Запрещено разводить костры в лесах и полях. Порывистый ветер разнесет пламя на десятки километров!

В воскресенье, 11 августа, в Челябинской области ожидается шквалистый ветер южного направления с порывами до 20 метров в секунду.

Сохранится жаркая и очень жаркая погода: столбики термометров поднимутся до +34 градусов. В горах до +29 градусов. В Челябинске ожидается до +32 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU