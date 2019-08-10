Загадывайте желание! Челябинцы увидят звездопад

СЕГОДНЯ 17:37 2019-08-10T17:38:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Персеиды — красивейший метеорный поток, который каждый год появляется в августе со стороны созвездия Персея. Названо созвездие в честь героя греческих мифов, убившего воплощение Зла — Медузу Горгону. Астрономы объясняют явление так: метеорный поток образуется во время прохождения Земли через шлейф частиц пыли, который выпустила комета Свифта-Таттла.

Сверкающая лента на небе будет видна жителям Челябинской области в ночь с 12 на 13 августа. Метеорный дождь ожидается примерно с 23.00 до 05.00. Самым густым поток станет ближе к утру, потому лучше завести будильник на четыре утра. И телескопы для наблюдения не понадобятся: звездопад будет виден невооруженным глазом.

Романтики и любопытствующие собираются с ночевкой, например, в горы Южного Урала, чтобы ощутить полное единение с природой. За городом видно лучше, потому что в мегаполисах- увидеть звездное сияние помешают уличное освещение, огни рекламы.

Смотрите в противоположном от Луны направлении, на северо-восток, и загадывайте желания!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU