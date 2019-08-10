Виновата собака. Под Челябинском столкнулись два автобуса с детьми

СЕГОДНЯ 18:16 2019-08-10T18:16:53+03:00

Пять автобусов в сопровождении экипажа ДПС двигались в город

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Вечером в субботу, 10 августа, из лагеря отдыха «Еланчик» в Челябинск вывозили детей: закончилась смена. Пять автобусов в сопровождении экипажа ДПС шли на положенной дистанции. Однако в районе СНТ «Локомотивный» дорогу перед одним из автобусов перебежала собака.

— Водитель автобуса нажал на тормоз, дистанция между машинами нарушилась, и с притормозившим автобусом столкнулся идущий позади, — сообщил корреспонденту КП-Челябинск один из сотрудников лагеря, сопровождавший детей.

— От резкого торможения трое детей получили легкие травмы — ушибы мягких тканей. Ударившись о спинки кресел.Травмированы две девочки 2009 года рождения и мальчик 2007 года рождения, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Детей на «скорых» доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась. Ребят из столкнувшихся автобусов пересадили в другие, на свободные места. Пострадавшие в аварии машины остались на месте ДТП для оформления документов.

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ИСТОЧНИК KP.RU