Алексей Текслер открыл Кубок губернатора по хоккею

СЕГОДНЯ 20:47 2019-08-10T20:48:56+03:00

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— Привет арена «Трактор»! К сезону готовы? Дорогие друзья, болельщики, южноуральцы, гости нашего турнира. Я рад приветствовать вас сегодня. Мы с удовольствием открываем новый сезон! Я уверен, что, не смотря на то, что китайская команда к нам не приехала, этот турнир будет интересным. У нас две южноуральские команды на турнире — челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург». Приехали наши гости из Череповца — «Северсталь». И экспериментальная молодежная сборная Кубка Губернатора. Этим ребятам есть что доказывать. Я уверен, что игры будут интересными, запоминающимися. Удачи всем командам! — обратился к спортсменам и болельщикам Алексей Текслер.

Почетными гостями открытия стали юные спортсмены из Усть-Катава: с ними глава региона познакомился во время рабочей поездки в маленький город. Тогда Алексей Текслер и пригласил школьников посетить Кубок.

О встрече с замечательными мальчишками Алексей Текслер сообщил в Инстаграм: «Сегодня ребята приехали на матч «Трактора». Зашли в музей, познакомились с историей команды и хоккея в Челябинске. Для многих это первая такая поездка, впечатлений у парней масса! Матчи любимой команды — отличная мотивация для занятий спортом и здорового образа жизни».

Кстати, Кубок Губернатора Челябинской области по хоккею пройдет с 10 по 13 августа в ледовой арене «Трактор». За все время проведения Кубка его обладателями становились клубы: «Металлург» Магнитогорск, «Нефтехимик» Нижнекамск, «Авангард» Омская область, «Салават Юлаев» (Уфа), дважды победителем предсезонного турнира был «Трактор».

С мальчишками из Усть-Катава. Фото: gubernator74.ru

ИСТОЧНИК KP.RU