2019-08-10T21:48:41+03:00
Общество

В Челябинской области на камнях Таганая нашли послания 1903 года

Коллекционеры охотятся за необычными надписями
Ольга АНТОНОВА
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Вот вам послание из 1903 года. Прочтете? Фото: Олег Винковский vk.comВот вам послание из 1903 года. Прочтете? Фото: Олег Винковский vk.com
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Национальный парк «Таганай» посещают тысячи туристов. В том числе, любители «наскальных писем» в духе «Челябинск-2015», «Здесь был Вася».

— На горе Круглице, это в Таганае, не осталось места, откуда можно было бы сфотать рассвет так, чтобы в кадре не оказалось упоминаний о тех, которые ранее поднимались на эту гору. Одни надписи нарисованы краской, а другие... На фото на камне написано «ковши» — это гравировка. Надпись выдолблена, — сокрушается турист Михаил Туркеев.

Но есть и любители «каменных» посланий. Они утверждают, что среди них есть написанные аж в начале ХХ века. В доказательство прикладывают фото, где поверхность крупного камня испещрена фамилиями. И дата стоит — 1903 год.

— Почерк заметно отличается от современных каракулей баллончиком, — говорит коллекционер надписей Олег Винковский. — Есть неподалеку послания из 20-х-30-х годов прошлого века.

Может, и надпись «Лиза + Андрей 2013» через сотню лет будет раритетом?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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