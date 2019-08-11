2019-08-11T07:29:51+03:00
Политика

В Москве задержан оппозиционер из Челябинска Борис Золотаревский

Силовики увели его после окончания митинга на проспекте Сахарова
Андрей АБРАМОВ
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Бориса Золоторевского задержали на митинге в Москве.Бориса Золоторевского задержали на митинге в Москве.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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10 августа в Москве задержали Бориса Золоторевского. Произошло это на митинге в поддержку кандидатов, не зарегистрированных на выборы в Мосгордуму. Ранее Борис жил в Челябинске и был известен как сотрудник штаба политика Алексея Навального. Также он баллотировался на пост мэра Челябинска. В столице молодой человек возглавил штаб отстраненного от выборов в московскую думу Ивана Жданова.

После согласованной части митинга Золоторевского призвал к несогласованному шествию. Очевидно, это и стало причиной задержания. В Челябинске его несколько раз задерживали и по решению суда приговаривали к административному аресту за организацию несогласованных акций.

По официальным оценкам, участие в митинге в центре Москвы приняли 20 тысяч человек. Независимые счетчики называют цифру в 2,5 раза больше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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