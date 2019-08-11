2019-08-11T07:52:07+03:00
Общество

«Голая на глазах у детей»: по Челябинску пробежалась девушка в нижнем белье

Появились оригинальные версии о причинах ее поступка
Андрей АБРАМОВ
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Челябинка в нижнем белье пробежала по Саду Победы.Челябинка в нижнем белье пробежала по Саду Победы.Фото: кадр с видео
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10 августа посетителей Сада Победы в Челябинске эпатировала обнаженная девушка. В одном нижнем белье она пробежалась по аллеям парка. Удивленные очевидцы даже успели записать короткий ролик со спортсменкой.

Кадрый пробежки вызвали бурное обсуждение в соцсетях.

— Там же дети и пожилые люди гуляют! Ладно мы молодые и всякие чудачества можем понять, но другим это тяжелее.

— А что такого: девушка в купальнике считается одетой а в нижнем белье уже голой?

— За пределами пляжа купальник также нельзя носить.

Мужики же принялись обсуждать внешний вид наряда:

— Да уж, не хорошо когда у дамы верх и низ белья разного цвета.

— Какое-то оно потрепанное, хоть бы новенькое надела...

Сделали пользователи выводы и о причинах пробежки.

— Бежит в носках — значит не сумасшедшая. Наверное, проспорила!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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