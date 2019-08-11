Жительница Челябинской области хотела продать машину и потеряла 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:39 2019-08-11T09:39:05+03:00

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В полицию Уйского района пришла 56-летняя женщина. Рассказала, что ее обманули во время продажи авто. Машину она выставили на сайте объявлений.

— Спустя некоторое время на ее мобильный позвонил незнакомый мужчина. Сказал, что желает приобрести авто. После чего запросил у женщины номер банковской карты для перевода предоплаты в 50 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Дальше аферисты действовали по отработанной схеме. Попросили продавца пойти к банкомату и выполнить пару действий с картой. Так мошенники получили доступ к счету челябинки и убедили ее отправить им свыше 400 тысяч рублей.

— Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, — добавили в полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU