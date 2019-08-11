2019-08-11T12:04:06+03:00
Происшествия

Полицейские помогли фермеру из Челябинской области

У него украли важный сельхозагрегат
Андрей АБРАМОВ
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У фермера в Челябинской области украли бороны.У фермера в Челябинской области украли бороны.Фото: Кирилл НОВОПАШИН
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Фермер из деревни Александровка-Никольская в Челябинской области пожаловался в полицию. У землепашца украли металлические бороны. Это сельскохозяйственное орудие для обработки почвы.

Агрегат лежал на поле без присмотра. Вот на него и покусились злоумышленники. Полицейские включились в работу и вычислили подозреваемого. Им оказался 33-летний житель поселка Петровский. Ранее он уже был судим.

— Южноуралец увидел лежащие без присмотра в поле бороны и погрузил их в свою машину, после чего скрылся. Краденое подозреваемый сдал в пункт приема металлолома в поселке Старокомышинск. Вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело за кражу. По статье грозит до двух лет колонии. Сотрудниками полиции похищенное имущество возвращено законному владельцу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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