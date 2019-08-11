Водитель, который сбил парня и уехал с места аварии, задержан в Челябинской области

СЕГОДНЯ 13:57 2019-08-11T13:57:58+03:00

Ему грозит до семи лет колонии

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В ночь на 11 августа в Миассе сбили человека. 19-летний парень переходил проспект Октября в районе дома №64. Шел по «зебре», когда его сбила машина. Водитель скрылся с места аварии.

— Молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Сотрудниками ГИБДД был осуществлен комплекс мероприятий по установлению личности виновника аварии и марки транспортного авто. Им оказался 23-летний мужчина, житель Чебаркуля. Он управлял «Логаном», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемому грозит до семи лет колонии. Сейчас он под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU