В Челябинске пытались уберечь детей от наркотиков, но вместо этого прорекламировали их

СЕГОДНЯ 14:23 2019-08-11T14:23:23+03:00

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10 августа в центре Челябинска проходила благотворительная акция, приуроченная ко Дню физкультурника. На Кировке волонтеры предлагали желающим попрыгать на скакалке и получить за это приз. А еще раздавали информационные брошюры, содержание которых насторожило горожан.

— Буклет в мрачных тонах, рассказывает о вреде наркотиков. В брошюре перечислены все известные нелегальные препараты и их слэнговые названия. Например, «кокс», «винт», «скорость». Также составители описали «приход», от употребления каждого из наркотиков. Сомнительный педагогический эффект, — сообщили КП-Челябинск читатели.

Судя по выходным данным буклета, его напечала организация «За мир без наркотиков». На сайте организации указано, что она ведет свою работу по всему миру.

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ИСТОЧНИК KP.RU