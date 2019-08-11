2019-08-11T14:23:23+03:00
Общество

В Челябинске пытались уберечь детей от наркотиков, но вместо этого прорекламировали их

Горожан возмутил буклет со уличными названиями препаратов
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинске раздавали антинаркотические буклеты сомнительного содержания.В Челябинске раздавали антинаркотические буклеты сомнительного содержания.Фото: предоставлено читателями.
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10 августа в центре Челябинска проходила благотворительная акция, приуроченная ко Дню физкультурника. На Кировке волонтеры предлагали желающим попрыгать на скакалке и получить за это приз. А еще раздавали информационные брошюры, содержание которых насторожило горожан.

— Буклет в мрачных тонах, рассказывает о вреде наркотиков. В брошюре перечислены все известные нелегальные препараты и их слэнговые названия. Например, «кокс», «винт», «скорость». Также составители описали «приход», от употребления каждого из наркотиков. Сомнительный педагогический эффект, — сообщили КП-Челябинск читатели.

Судя по выходным данным буклета, его напечала организация «За мир без наркотиков». На сайте организации указано, что она ведет свою работу по всему миру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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