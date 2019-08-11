Жителя Челябинска арестовали за дебош на борту самолета
Буйный пассажир из Челябинска летел рейсом Екатеринбург-Геленджик. Однако отдохнуть на курорте ему не светит в ближайшие десять дней. 41-летний южноуралец учинил дебош на борту самолета.
Мужчина вел себя развязно и посылал бранные проклятия. Экипаж пытался успокоит нарушителя общественного порядка, но тот не реагировал на замечания. У трапа самолета в южном аэропорту буяна ждал наряд полиции.
— На него было возбуждено административное дело за мелкое хулиганство. Суд постановил отправить его отбывать административный арест, — сообщили КП-Челябинск в управлении транспортной полиции по Южному Федеральному округу.
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ИСТОЧНИК KP.RU