2019-08-12T05:36:25+03:00
Общество

«Слышно ихний мотор»: безграмотный пост о пробках рассмешил Магнитогорск

Пользователь соцсетей пожаловался на автомобильный беспредел, а получил тонну критики в свой адрес
Андрей СОКОЛОВ
Поделиться:
Видео двора, по которому ездят вереницы машин, привлекло внимание меньше, чем пост под ним.Видео двора, по которому ездят вереницы машин, привлекло внимание меньше, чем пост под ним.
Изменить размер текста:

В группе «На дорогах Магнитки» кто-то выставил пост следующего содержания, который мы приводи без купюр:

— Вот что твориться у нас на квартали. Не квартал а проходной двор. Машины ездиют уже третий день . проез по советской закрыт. Покоя от машин нет. Только и слышно ихний мотор и сигналки. На квартали с ребенком гулять тоже не возможно машины уже по детской плащадки ездиют.

К сожалению, сочувствуя у пользователей этот пост не вызвал. Люди принялись высмеивать безграмотность его составителя:

— Вот чему такие родители могут научить «ихних» детей?

— Может пока они «ездиют», вам стоит словарь открыть?

— Словарь? шум от машинав нидает сасридаточиватца.

— Кто как хочит так и пичатаит, я так фсе понил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из сетевого супермаркета в Челябинске эвакуировали людей из-за подозрительного предмета
В Челябинской области продолжаются поиски пропавшей женщины с ребенком
В прокуратуру Магнитогорска пожаловались на… унитаз, ворующий воду у жильцов
Заблудившихся женщину с ребенком из Миньяра ищут поисковики из Башкирии и Челябинской области
«Трактор» одержал вторую победу на Кубке губернатора Челябинской области
В Магнитогорске таксисты отказываются возить женщин с детьми
Жителя Челябинска арестовали за дебош на борту самолета
«Металлург» обыграл сборную губернатора Челябинской области по хоккею
В Челябинске пытались уберечь детей от наркотиков, но вместо этого прорекламировали «зелье»
Водитель, который сбил парня и уехал с места аварии, задержан в Челябинской области
Жителей Челябинской области предупредили о штормовом ветре
Полицейские помогли фермеру из Челябинской области
Курбан-байрам вновь оставил Челябинск без транспорта
Мать с дочерью-первоклассницей два дня блуждают в лесах Челябинской области
«Трактор» сыграл с необычной сборной на кубке губернатора Челябинской области
Жительница Челябинской области хотела продать машину и потеряла 400 тысяч рублей