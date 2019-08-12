«Слышно ихний мотор»: безграмотный пост о пробках рассмешил Магнитогорск
В группе «На дорогах Магнитки» кто-то выставил пост следующего содержания, который мы приводи без купюр:
— Вот что твориться у нас на квартали. Не квартал а проходной двор. Машины ездиют уже третий день . проез по советской закрыт. Покоя от машин нет. Только и слышно ихний мотор и сигналки. На квартали с ребенком гулять тоже не возможно машины уже по детской плащадки ездиют.
К сожалению, сочувствуя у пользователей этот пост не вызвал. Люди принялись высмеивать безграмотность его составителя:
— Вот чему такие родители могут научить «ихних» детей?
— Может пока они «ездиют», вам стоит словарь открыть?
— Словарь? шум от машинав нидает сасридаточиватца.
— Кто как хочит так и пичатаит, я так фсе понил.
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