«Слышно ихний мотор»: безграмотный пост о пробках рассмешил Магнитогорск

СЕГОДНЯ 05:33 2019-08-12T05:36:25+03:00

Видео двора, по которому ездят вереницы машин, привлекло внимание меньше, чем пост под ним.

Пользователь соцсетей пожаловался на автомобильный беспредел, а получил тонну критики в свой адрес

Изменить размер текста: A A

В группе «На дорогах Магнитки» кто-то выставил пост следующего содержания, который мы приводи без купюр:

— Вот что твориться у нас на квартали. Не квартал а проходной двор. Машины ездиют уже третий день . проез по советской закрыт. Покоя от машин нет. Только и слышно ихний мотор и сигналки. На квартали с ребенком гулять тоже не возможно машины уже по детской плащадки ездиют.

К сожалению, сочувствуя у пользователей этот пост не вызвал. Люди принялись высмеивать безграмотность его составителя:

— Вот чему такие родители могут научить «ихних» детей?

— Может пока они «ездиют», вам стоит словарь открыть?

— Словарь? шум от машинав нидает сасридаточиватца.

— Кто как хочит так и пичатаит, я так фсе понил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU