2019-08-12T07:28:54+03:00
Происшествия

Из сетевого супермаркета в Челябинске эвакуировали людей из-за подозрительного предмета

К магазину съехались пожарные, полиция и медики
Сергей УФИМЦЕВ
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Из-за подозрительного предмета в магазин приехала полиция. Фото: Михаил ФРОЛОВ.Из-за подозрительного предмета в магазин приехала полиция. Фото: Михаил ФРОЛОВ.
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Из сетевого магазина на улице Шагольской в Челябинске вывели персонал и покупателей. Причиной эвакуации стал оставленный кем-то чемодан. Сотрудники магазина решили не рисковать и не стали проверять содержимое. На всякий случай вывели людей на улицу и вызвали экстренные службы.

ЧП случилось сегодня, 12 августа, примерно в 8 часов утра. К супермаркету приехали бригады МЧС, наряды полиции и скорая.

— Кто-то оставил чемодан. Приехали полицейские. Заглянули в него, никакой взрывчатки нет, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск очевидцы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области заявили, что прояснить ситуацию смогут только после того, как на месте происшествия закончат все работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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