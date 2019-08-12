Из сетевого супермаркета в Челябинске эвакуировали людей из-за подозрительного предмета

СЕГОДНЯ 07:27 2019-08-12T07:28:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Из сетевого магазина на улице Шагольской в Челябинске вывели персонал и покупателей. Причиной эвакуации стал оставленный кем-то чемодан. Сотрудники магазина решили не рисковать и не стали проверять содержимое. На всякий случай вывели людей на улицу и вызвали экстренные службы.

ЧП случилось сегодня, 12 августа, примерно в 8 часов утра. К супермаркету приехали бригады МЧС, наряды полиции и скорая.

— Кто-то оставил чемодан. Приехали полицейские. Заглянули в него, никакой взрывчатки нет, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск очевидцы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области заявили, что прояснить ситуацию смогут только после того, как на месте происшествия закончат все работы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU