Из сетевого супермаркета в Челябинске эвакуировали людей из-за подозрительного предмета
Из сетевого магазина на улице Шагольской в Челябинске вывели персонал и покупателей. Причиной эвакуации стал оставленный кем-то чемодан. Сотрудники магазина решили не рисковать и не стали проверять содержимое. На всякий случай вывели людей на улицу и вызвали экстренные службы.
ЧП случилось сегодня, 12 августа, примерно в 8 часов утра. К супермаркету приехали бригады МЧС, наряды полиции и скорая.
— Кто-то оставил чемодан. Приехали полицейские. Заглянули в него, никакой взрывчатки нет, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск очевидцы.
В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области заявили, что прояснить ситуацию смогут только после того, как на месте происшествия закончат все работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU