2019-08-12T10:16:46+03:00
Экономика

ВТБ профинансировал строительство уникального безотходного производства в Сысерти

Предприятие такого типа создается с нуля впервые в России за последние 20 лет
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Пуск цементного завода даст старт кластеру современных экопроизводств под СысертьюПуск цементного завода даст старт кластеру современных экопроизводств под Сысертью
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Банк ВТБ в Свердловской области одобрил холдингу «Атомстройкомплекс» кредитный лимит на сумму 2,55 млрд рублей сроком на 10 лет для строительства цементного завода в г. Сысерть. В рамках лимита банк предоставил кредитную линию в размере 1 млрд рублей по государственной программе поддержки бизнеса «1764», предусматривающей льготную процентную ставку 8,5% годовых.

Предприятие такого типа создается с нуля впервые в России за последние 20 лет. Завод вошел в число приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области и станет частью кластера безотходного производства строительных материалов. Суперсовременное предприятие помимо прочей продукции будет выпускать белый цемент. Этот строительный материал имеет высокую архитектурную ценность, но в России его производство ограничено, и потребности, в основном, удовлетворяются за счет импорта.

Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ, отметил:

- Строительная отрасль традиционно обладает большой потребностью в устойчивом финансировании, и мы активно сотрудничаем с застройщиками и с производителями стройматериалов. В Свердловской области строительство входит в ТОП-3 отраслей по объемам кредитования ВТБ. Мы рады поддержать уникальный проект по выпуску импортозамещающей продукции, используя, в том числе, механизм льготного кредитования по госпрограмме. В дальнейшем рассчитываем продолжить партнерство в развитии значимого для региона современного производственного кластера.

Василий Литвинцев, финансовый директор ООО «Атомстройкомплекс-Промышленность», подчеркнул:

- Пуск цементного завода даст старт кластеру современных экопроизводств под Сысертью. Благодаря соседству новой площадки с собственным заводом по изготовлению извести, нам удалось реализовать схему безотходного выпуска на обоих предприятиях. Кроме того, мы заложили в проект максимум решений по экологической безопасности. Новый завод будет отличаться компактностью, высокой эргономичностью и выгодной локацией, что позволит потребителям экономить на логистике. Планируемый годовой объем выработки — 460 тыс. тонн. Первоначально мы наладим выпуск серого цемента, вторым этапом развития пустим производство белого архитектурного цемента, который сегодня в основном приходится ввозить из-за рубежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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