УАЗ «буханка» перевернулся на трассе в Челябинской области

СЕГОДНЯ 09:01 2019-08-12T09:25:38+03:00

Водитель не справился с управлением из-за превышения скорости. Фото: ГИБДД.

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Авария с переворотом случилась на трассе Тюбук — Кыштым, что в Каслинском районе. УАЗ, который в народе прозвали «буханкой», съехал в кювет и опрокинулся.

ДТП случилось в минувшую субботу, 10 августа, в 8:20. За рулем был 62-летний водитель. Он не справился с управлением из-за превышения скорости.

— Водитель остался цел, а его пассажира — 29-летнего мужчину — госпитализировали в ближайшую больницу, — рассказали в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

В Госавтоинспекции отметили, что пострадавший пассажир живет в Кусе, а водитель — из Верхнего Уфалея.

ИСТОЧНИК KP.RU