В Челябинске траты мэрии на саммиты ШОС и БРИКС проверит Контрольно-счетная палата
В понедельник, 12 августа, в мэрии Челябинска начали работать сотрудники региональной Котрольно-счетной палаты. По поручению главы региона Алексея Текслера будут проверены расходы бюджета.
— А так же земельно-правовые отношения, деятельность муниципальных предприятий, расходы на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС, — заявил на аппаратном совещании руководитель группы проверки, аудитор Михаил Румянцев.
В зоне внимания КСП, по поручению Алексея Текслера, — работа по национальным проектам. Проверят так же работу всех семи районных администраций.
Период проверки — время руководства городом Евгением Тефтелевым (декабрь 2014 — ноябрь 2018 гг), Владимиром Елистратовым (ноябрь 2018 — июнь 2019 г).
У чиновников будет время объясниться, если у КСП возникнут вопросы. Как подчеркнул Михаил Румянцев, объяснения должны опираться на действующие законы.
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