В Челябинске траты мэрии на саммиты ШОС и БРИКС проверит Контрольно-счетная палата

СЕГОДНЯ 09:08 2019-08-12T09:08:12+03:00

На аппаратное совещание в администрацию пришел представитель ревизоров

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В понедельник, 12 августа, в мэрии Челябинска начали работать сотрудники региональной Котрольно-счетной палаты. По поручению главы региона Алексея Текслера будут проверены расходы бюджета.

— А так же земельно-правовые отношения, деятельность муниципальных предприятий, расходы на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС, — заявил на аппаратном совещании руководитель группы проверки, аудитор Михаил Румянцев.

В зоне внимания КСП, по поручению Алексея Текслера, — работа по национальным проектам. Проверят так же работу всех семи районных администраций.

Период проверки — время руководства городом Евгением Тефтелевым (декабрь 2014 — ноябрь 2018 гг), Владимиром Елистратовым (ноябрь 2018 — июнь 2019 г).

У чиновников будет время объясниться, если у КСП возникнут вопросы. Как подчеркнул Михаил Румянцев, объяснения должны опираться на действующие законы.

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ИСТОЧНИК KP.RU