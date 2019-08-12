«Уже сидел за это»: житель Челябинской области попал под уголовную статью за неуплату алиментов

СЕГОДНЯ 10:07 2019-08-12T10:07:45+03:00

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В Троицке возбудили уголовное дело в отношении местного жителя за неуплату алиментов. У него есть ребенок-инвалид, но отец не перечисляет бывшей жене ни копейки. Работает неофициально, поэтому арестовать его счет в банке судебные приставы не могут.

Они уже пытались на него воздействовать — недавно алиментщик отсидел 10 суток в спецприемнике. Однако это не помогло — деньги на ребенка он так и не дает. Теперь ему грозит реальная колония.

В историю с неплательщиком вмешалась местная прокуратура.

— В отношении жителя Троицка возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Максимальное наказание — до одного года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU