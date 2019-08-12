Члены правительства Челябинской области сдадут нормативы ГТО

СЕГОДНЯ 10:34 2019-08-12T10:34:09+03:00

Алексей Текслер всегда посещает спортивные объекты во время рабочих поездок по региону. Фото: gubernator74.ru

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В понедельник, 12 августа, глава региона Алексей Текслер работает в Саткинском районе. Во время рабочих поездок по региону Алексей Текслер всегда посещает спортивные объекты: узнает, какие вопросы по теме доступности спортплощадок и стадионов ждут решения.

В Сатке глава области побывал на стадионе у школы № 40. Долгожданный спортивный объект, как точка притяжения жителей окрестных домов, почти готов: он откроется накануне Дня знаний. Рядом с ним построена площадка для сдачи норм ГТО. На площадке всегда есть народ, вот и во время визита Алексея Текслера на тренажерах занимались ребята. Площадка ми очень нравится, ждут теперь открытия стадиона.

Алексей Текслер попросил и.о. министра физической культуры и спорта региона Леонида Одера разработать специальную программу для сдачи нормативов ГТО членами правительства Челябинской области. Сам Текслер тоже не намерен оставаться от сдачи нормативов в стороне. Программа появится к сентябрю.

Напомним, ранее глава региона заявлял, что развитие массового спорта — один из его приоритетов: -Текслер поддержку пообещал: массовый детский и юношеский спорт для него — один из приоритетов:

— В массовом спорте важна доступность. Чтобы человек мог свободно посетить спортивное сооружение неподалеку от дома, работы, школы, вуза. С обеспеченностью спортивными сооружениями в нашей области есть проблема: только порядка 70% обеспеченность стадионами, чуть выше 40% — спортзалами. Задачу нужно решать, я и в районах нашей области обращаю внимание на эту тему. Нужны современные технические решения. Например, в установке быстровозводимых спортивных сооружений. И мы это будем делать.

ИСТОЧНИК KP.RU