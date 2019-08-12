В центре Челябинске рухнула плита с дома-«брежневки»

СЕГОДНЯ 11:05 2019-08-12T11:06:36+03:00

Вот так выглядит место падения плиты и сам дом. Фото: УБЖ г. Челябинска (СЛУЖБА СПАСЕНИЯ, ЕДДС, ИГБ) vk.com

Только чудом от упавшего парапетного ограждения никто не пострадал

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ЧП на ул. Кыштымской, 28 случилось 12 августа. С грохотом отвалились бетонная плита парапетного ограждения кровли с пятиэтажного дома-брежневки. Кто знаком с архитектурной жилищного строительства 60-х годов, знает, что парапеты на кровлях домой той поры — это бетонная облицовка стыка кровли и стены строения.

Пока одна плита валяется на земле, соседняя держится на честном слове. Дом обслуживает ДЕЗ Калининского района. Только чудом плита никого не придавила.

— Место падения плиты огорожено. Вторую плиту мы демонтируем или сегодня, или завтра до конца рабочего дня. Восстановление изоляции контура дома начнется после демонтажа, — заявила корреспонденту КП-Челябинск начальник ремонтно-эксплуатационного участка ДЕЗа Калининского района Татьяна Колегова. — Угрозы обрушения дома нет, ведь плиты не являются несущими.

Жильцы пятиэтажки с нетерпением ждут аварийного ремонта, ведь грядет пора дождей, и обнаженные стыки плит могут протекать.

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