2019-08-12T11:21:00+03:00
Происшествия

Следователи проверяют воспитателей детского лагеря в Челябинской области, где ребенок выпал из окна

После ЧП могут возбудить уголовное дело
Сергей УФИМЦЕВ
Поделиться:
Ребенка привезли в больницу из детского лагеря. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.Ребенка привезли в больницу из детского лагеря. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.
Изменить размер текста:

Следственный комитет проверяет детский лагерь под Миассом, в котором ребенок выпал из окна. Силовики опрашивают воспитателей и других сотрудников лагеря. После проверки станет ясно, возбуждать уголовное дело или нет.

ЧП случилось днем 10 августа в детском лагере имени Феди Горелова. В миасскую больницу отсюда привезли семилетнего мальчика. Оказалось, ребенок выпал из окна корпуса с высоты второго этажа.

— Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. У ребенка множественные ушибы. Идет доследственная проверка, — сообщил официальный представитель Следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Не исключено, что мальчика могли избить, а история с падением выдумана.

Проверку взяли на контроль в руководстве Следственного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области объявлен конкурс на должность министра промышленности
Квентин Тарантино рекламирует квартиру в Ленинском районе Челябинска
Власти Челябинска хотят забрать у предприятий стадионы
Умер еще один ребенок из Челябинска, который разбился в аварии с автобусом под Новороссийском
В Челябинске меценат выкупил крошечную самку леопарда из передвижного зверинца
Болельщиков «Трактора» после матчей развезут на автобусах во все районы Челябинска
В центре Челябинске рухнула плита с дома-«брежневки»
Поиски Анастасии и Олеси Силковых в Челябинской области: спасатели направились к предполагаемому месту нахождения пропавших
ВТБ запустил в контакт-центре голосового помощника
«Давление и пресс»: Сергей Ковалев высказался о предстоящем бое с Энтони Ярдом в Челябинске
Члены правительства Челябинской области сдадут нормативы ГТО
ВТБ профинансировал строительство уникального безотходного производства в Сысерти
«Уже сидел за это»: житель Челябинской области попал под уголовную статью за неуплату алиментов
В Челябинске траты мэрии на саммиты ШОС и БРИКС проверит Контрольно-счетная палата