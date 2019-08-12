Следователи проверяют воспитателей детского лагеря в Челябинской области, где ребенок выпал из окна

СЕГОДНЯ 11:20 2019-08-12T11:21:00+03:00

Ребенка привезли в больницу из детского лагеря. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.

После ЧП могут возбудить уголовное дело

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Следственный комитет проверяет детский лагерь под Миассом, в котором ребенок выпал из окна. Силовики опрашивают воспитателей и других сотрудников лагеря. После проверки станет ясно, возбуждать уголовное дело или нет.

ЧП случилось днем 10 августа в детском лагере имени Феди Горелова. В миасскую больницу отсюда привезли семилетнего мальчика. Оказалось, ребенок выпал из окна корпуса с высоты второго этажа.

— Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. У ребенка множественные ушибы. Идет доследственная проверка, — сообщил официальный представитель Следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Не исключено, что мальчика могли избить, а история с падением выдумана.

Проверку взяли на контроль в руководстве Следственного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU