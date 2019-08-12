2019-08-12T11:42:29+03:00
Дом. Семья

В Челябинске меценат выкупил крошечную самку леопарда из передвижного зверинца

«Комсомолка» узнала стоимость экзотической покупки
Ольга АНТОНОВА
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Пятнистая Ева растет в заботливых руках Карена Даллакяна.Пятнистая Ева растет в заботливых руках Карена Даллакяна.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Голубоглазая крошка Ева больше не поедет в передвижной зверинец. К счастью, ей не придется жить в тесной клетке, томясь по свободе движения. Пока пятнистая малютка африканского леопарда полутора месяцев от роду учится бегать и пробует голос, неравнодушные челябинцы решили ее судьбу. В лучшую сторону.

— Меценат решил выкупить у хозяев передвижного зверинца самку леопарда. Цена вопроса — около 300 тысяч рублей. Имя благодетеля мы пока не разглашаем, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск председатель фонда зоозащиты «Спаси меня» и «кормилица» Евы Карен Даллакян.

Сейчас забота команды Даллакяна — подыскать Еве место для достойной жизни.

— Это представитель африканских леопардов, потому местом обитания должны быть теплые края. Возможно, и сама Африка, где есть сафари-парки. В дикой природе Ева жить не сможет, ведь она рождена в неволе и знает людские руки, — объяснил Карен.

А людские руки о Еве заботятся неустанно. Карен, как истовая кормилица, с удовольствием перечисляет ее малые достижения.

— По травке бегать начала. Ввели в рацион мясо — говядины и курятины. Дважды в день — молочное кормление. Питается Ева по-прежнему по часам — через каждые 180 минут, — говорит ветврач.

А еще под опекой Карена подрастает тигренок Гектор: он тоже жил в передвижном зверинце и стал жертвой людской агрессии. Ненормальный человек попытался вытянуть Гектора из клетки за задние лапы. Из-за травмы он плохо ходит. Прогнозы по тигренку осторожные: лапки восстанавливаются медленно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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