В Челябинске меценат выкупил крошечную самку леопарда из передвижного зверинца
Голубоглазая крошка Ева больше не поедет в передвижной зверинец. К счастью, ей не придется жить в тесной клетке, томясь по свободе движения. Пока пятнистая малютка африканского леопарда полутора месяцев от роду учится бегать и пробует голос, неравнодушные челябинцы решили ее судьбу. В лучшую сторону.
— Меценат решил выкупить у хозяев передвижного зверинца самку леопарда. Цена вопроса — около 300 тысяч рублей. Имя благодетеля мы пока не разглашаем, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск председатель фонда зоозащиты «Спаси меня» и «кормилица» Евы Карен Даллакян.
Сейчас забота команды Даллакяна — подыскать Еве место для достойной жизни.
— Это представитель африканских леопардов, потому местом обитания должны быть теплые края. Возможно, и сама Африка, где есть сафари-парки. В дикой природе Ева жить не сможет, ведь она рождена в неволе и знает людские руки, — объяснил Карен.
А людские руки о Еве заботятся неустанно. Карен, как истовая кормилица, с удовольствием перечисляет ее малые достижения.
— По травке бегать начала. Ввели в рацион мясо — говядины и курятины. Дважды в день — молочное кормление. Питается Ева по-прежнему по часам — через каждые 180 минут, — говорит ветврач.
А еще под опекой Карена подрастает тигренок Гектор: он тоже жил в передвижном зверинце и стал жертвой людской агрессии. Ненормальный человек попытался вытянуть Гектора из клетки за задние лапы. Из-за травмы он плохо ходит. Прогнозы по тигренку осторожные: лапки восстанавливаются медленно.
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