2019-08-12T11:33:09+03:00
Спорт

Болельщиков «Трактора» после матчей развезут на автобусах во все районы Челябинска

Для этих целей выделят дополнительный транспорт
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
К ледовой арене пустят дополнительные автобусы.К ледовой арене пустят дополнительные автобусы.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Первая игра «Трактора» в новом сезоне КХЛ — 2 сентября. Челябинский клуб встретится с подмосковным «Витязем». Матчи в будние дни будут начинаться в 19 часов, а заканчиваться ближе к 22. Поэтому остро стоит вопрос с доставкой болельщиков от ледовой арены «Трактор». Надо выделять больше автобусов.

Поэтому на аппаратном совещании в администрации Челябинска поставили транспортный вопрос. Врип главы города Наталья Котова подчеркнула, что автобусы от арены «Трактор» будут доставлять болельщиков во все районы. Стоимость проезда стандартная — 23 рубля.

Кстати, дополнительный транспорт планируют пустить от арены «Трактор» и 13 августа. В этот день на Кубке губернатора черно-белые сыграют с магнитогорским «Металлургом».

Напомним, прежде автобусы для болельщиков ходили по трем маршрутам: № 4 ЛА «Трактор» — ул. Мамина, № 64 ЛА «Трактор» — Железнодорожный вокзал и № 81 ЛА «Трактор» — ул. Чистопольская.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области объявлен конкурс на должность министра промышленности
Квентин Тарантино рекламирует квартиру в Ленинском районе Челябинска
Власти Челябинска хотят забрать у предприятий стадионы
Умер еще один ребенок из Челябинска, который разбился в аварии с автобусом под Новороссийском
В Челябинске меценат выкупил крошечную самку леопарда из передвижного зверинца
Следователи проверяют воспитателей детского лагеря в Челябинской области, где ребенок выпал из окна
В центре Челябинске рухнула плита с дома-«брежневки»
Поиски Анастасии и Олеси Силковых в Челябинской области: спасатели направились к предполагаемому месту нахождения пропавших
ВТБ запустил в контакт-центре голосового помощника
«Давление и пресс»: Сергей Ковалев высказался о предстоящем бое с Энтони Ярдом в Челябинске
Члены правительства Челябинской области сдадут нормативы ГТО
ВТБ профинансировал строительство уникального безотходного производства в Сысерти
«Уже сидел за это»: житель Челябинской области попал под уголовную статью за неуплату алиментов
В Челябинске траты мэрии на саммиты ШОС и БРИКС проверит Контрольно-счетная палата