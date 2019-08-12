Болельщиков «Трактора» после матчей развезут на автобусах во все районы Челябинска

СЕГОДНЯ 11:33 2019-08-12T11:33:09+03:00

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Первая игра «Трактора» в новом сезоне КХЛ — 2 сентября. Челябинский клуб встретится с подмосковным «Витязем». Матчи в будние дни будут начинаться в 19 часов, а заканчиваться ближе к 22. Поэтому остро стоит вопрос с доставкой болельщиков от ледовой арены «Трактор». Надо выделять больше автобусов.

Поэтому на аппаратном совещании в администрации Челябинска поставили транспортный вопрос. Врип главы города Наталья Котова подчеркнула, что автобусы от арены «Трактор» будут доставлять болельщиков во все районы. Стоимость проезда стандартная — 23 рубля.

Кстати, дополнительный транспорт планируют пустить от арены «Трактор» и 13 августа. В этот день на Кубке губернатора черно-белые сыграют с магнитогорским «Металлургом».

Напомним, прежде автобусы для болельщиков ходили по трем маршрутам: № 4 ЛА «Трактор» — ул. Мамина, № 64 ЛА «Трактор» — Железнодорожный вокзал и № 81 ЛА «Трактор» — ул. Чистопольская.

ИСТОЧНИК KP.RU